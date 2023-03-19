Чи загрожує кримінальна відповідальність за неявку до військкомату – пояснення адвоката

Адвокат розповів про наслідки через неявку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Адвокат АО "GRACERS" Станіслав Польовий роз’яснив, що військовозобов’язаним чоловікам загрожує кримінальна відповідальність у разі неявки територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це він розповів у інтерв’ю "РБК-Україна".

"Справді, у разі отримання повістки для проходження ВЛК (військово-лікарської комісії - ред.), або ж мобілізаційного розпорядження та подальшої неявки до ТЦК та СП дії особи можуть бути кваліфіковані як ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів (стаття 337 КК України), чи ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період (стаття 336 КК України)", - розповів адвокат.

Нагадаємо, адвокат пояснив, коли можна відмовитись від вручення повістки.

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