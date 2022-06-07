Чи загрожує українцям дефіцит цукру 2022 року: відповідь експертів

Останнім часом зростають ціни на деякі продукти, багато товарів просто зникають із магазинів. Так, наприклад, було з сіллю. А що буде з цукром, чи буде цукор в дефіциті цього року - відповідають експерти "Українського клубу аграрного бізнесу"

Для дефіциту цукру не має підстав, виробленого у 2021/2022 маркетинговому році цукру вистачить, щоб перекрити потребу України в цукрі, - повідомили в "Українському клубі аграрного бізнесу" (УКАБ).

Якщо у 2020/2021 маркетинговому році через несприятливі погодні умови в України були певні проблеми з власним виробництвом цукру, це був перший рік за тривалий період, коли Україна була змушена імпортувати сирець цукрової тростини для забезпечення свого населення цукром, то зовсім інша ситуація склалася у 2021/2022 році. За цей період з вирощеного українського цукрового буряку вдалося виробити 1,4 млн тонн цукру, що на 44% перевищує показник попереднього року. "А з врахуванням того фактору, що частина населення України тимчасово виїхали за кордон, то й фонд споживання також зменшився і, відповідно, перехідний залишок збільшується".

Крім того, що цього року в Україні цукру виробили вдосталь, станом на 2 червня 2022 року вже засіяно 181 тис. га під цукровим буряком, що становить 80% посівних площ попереднього року. Цифра не фінальна і можливо буде ще досів. "І вже через чотири місяці в Україні розпочнеться новий сезон цукроваріння для забезпечення потреб українців", – заспокоїли в УКАБ.

Однак, як відзначають експерти, через війну спостерігається ажіотажний попит на базові харчові продукти, в тому числі й на цукор, що може призвести до зростання цін.

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