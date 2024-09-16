Чи загрожує Україні стихійне лихо, що накрило Центральну Європу: синоптикиня відповіла

За словами Діденко, завтра, 17 вересня, у більшості областей переважатиме суха погода, дощів не очікується

Україні наразі не загрожує стихійне лихо, яке трапилося у країнах Центральної Європи.

Про це заявила синоптикиня Наталя Діденко.

Вона запевнила, що повінь українцям найближчим часом не загрожує.

"Стихійне лихо, яке трапилося в Чехії, Словаччині, Румунії, Польщі, Австрії, викликане тривалими сильними дощами, які зумовив стаціонуючий циклон середземноморського походження. А точніше, генуезького... Нас хвилює, чи торкнеться це України? Ні.", – пояснила синоптикиня.

Якою буде погода завтра

За словами Діденко, завтра, 17 вересня, у більшості областей переважатиме суха погода антициклонального характеру – тому дощів не очікується, буде сухо та тепло.

Локальні дощі пройдуть завтра лише на крайньому заході України та місцями у південній частині, можливо з грозами.

"Вітер східного походження буде й далі рвучким, а до штормового – на Лівобережжі України", – каже синоптикиня.

У вівторок, 17 вересня, температура повітря становитимевдень +23+28 градусів, на Закарпатті та навколо Карпат +17+21 градус.

У Києві 17 вересня очікується тепла погода з температурою повітря +25, +26 градусів. Опади в столиці малоймовірні.

"Надалі в Україні переважатиме суха погода, хіба лише 18-го вересня на заході та півдні – локальні дощі, температура повітря в більшості областей істотно не зміниться", – підсумувала Наталія Діденко.

Нагадаємо, що Центральну Європу накрили потужні повені, що призвело до загибелі людей, масових евакуацій та руйнування будинків. Зокрема, у Польщі оголосили надзвичайний стан через сильні повені.

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