Чи загрожують Україні такі руйнівні землетруси, які сталися у Туреччині: відповідь рятувальників

У ДСНС попереджають, що інформація про ймовірність землетрусу в Україні поширюється з метою посіяти паніку.

Рятувальники запевняють, що ризики для України потужних землетрусів, схожих, які нещодавно трапилися у Туреччині, малі.

Про це розповів директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук на брифінгу у середу, 8 лютого.

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"У першу чергу повідомлення про ймовірність землетрусу в Україні поширюється з метою посіяти паніку серед населення. Безумовно, ризики є, але вони не такі значні, як на території Туреччини. І зараз говорити, що Україні загрожує такого ж роду масштабні землетруси, ми не можемо. Є відповідні фахівці, які можуть це підтвердити", - зазначив Демчук.

Землетруси у Туреччині

6 лютого у 10 провінціях Туреччини відбулися землетруси, найпотужніший - магнітудою 7,8 - стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра. Рятувально-пошукові у країні тривають досі.

За останніми даними, через землетрус у Туреччині понад 7000 загиблих, понад 40 000 постраждалих, 400 тисяч громадян були вимушено переселені. Зруйновано понад 6 тисяч об’єктів інфраструктури.

Чи є загроза землетрусів в Україні

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