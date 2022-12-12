Чи загрожує Україні тотальний блекаут на кілька тижнів: експерт відповів

Експерт каже, що в окупантів зменшується кількість ракет, якими можуть вдарити по енергетичній інфраструктурі України.

Чи загрожує Україні блекаут, що триватиме кілька днів або тижнів.

Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Роман Світан, пише "Главред".

"Блекаута не буде. Вже видно тенденцію до скорочення кількості ракет у Росії, які можуть вразити наші енергетичні структури. Також видно тенденцію до збільшення кількості у нас зенітно-ракетних комплексів, які працюють по російських ракетах. Тому вже можна говорити, що блекаут Україні не загрожує", - висловив думку Роман Світан.

Дефіцит в енергосистемі

За даними "Укренерго", станом на ранок понеділка, 12 грудня, в українській енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності.

Минулого тижня енергосистема зазнала трьох російських атак – масованої ракетної атаки в понеділок, 5 грудня, та двох локальних атак артилерією та безпілотниками на півдні та сході України у вихідні. Руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, наразі не дозволяють у повній мірі використовувати потужності теплових електростанцій, тож необхідний додатковий час для відновлення їхньої роботи.

Також у суспільстві вже не перший тиждень говорять про блекаут. Голова Укренерго Володимир Кудрицький пояснив, що блекаут — це стан, коли енергосистема повністю знеструмлена.

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