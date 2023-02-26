Чи загрожує Україні висадка десанту РФ у Придністров'ї та початок бойових дій – в ОК "Південь" відповіли

Міністерство оборони Росії днями заявило, що Україна нібито готує провокацію проти невизнаного Придністров'я. В Міноборони РФ також запевнили, що їхні загарбники "адекватно відреагують на підготовку провокації української сторони".

Речниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону пояснила, чи є загроза відкриття бойового фронту росіянами з боку Придністров'я та що відбувається на кордоні.

"Тут, знаєте, знову включається реагування з народної лірики: гучніше за всіх "тримай злодія" кричить сам злодій. Так і тут відбувається, що намагаються (росіяни - ред.) звинуватити Україну в тому, що вона готує якийсь напад кудись та просування своїх військ. Повірте, нам є куди просувати свої війська і в нас багато бойової роботи", - наголосила вона.

Наталя Гуменюк зазначила, що кордони України поблизу Придністров'я щільно укріплені. І це відбулося ще до початку повномасштабного вторгнення.

"Ми усвідомлювали, що наявність там військового контингенту може передбачати певну загрозу, а те, що відбувається зараз – проста шкільна географія говорить про те, що підсилення їм чекати немає звідки і будь-яка операція: повітряний десант або наводний, як вони розповідають, для них просто нереальна. Наявність наших сил угруповань і потужностей, які вздовж кордону з Придністров'ям, абсолютно адекватна тій загрозі, яка гіпотетично ймовірна з того напрямку – у випадку абсолютної відчайдушності", - резюмувала речниця ОК "Південь".

Провокації РФ у Молдові та ситуація у Придністров'ї

Президентка Молдови Мая Санду заявила про плани Москви здійснити державний переворот у Кишиневі. Росія за допомогою протестів опозиції хоче змінити владу в країні.

Новий прем'єр Молдови Дорін Речан заявив, що невизнане Придністров'я має бути демілітаризовано. Крім того, російський контингент звідти потрібно вигнати.

У ДПСУ наголосили, що на кордоні з Придністров'ям вжито посилені заходи підрозділами прикордонної служби, Збройних Сил та Нацгвардії. Утім, це потрібно винятково, щоб не допустити жодних провокацій з іншого боку.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив – не вірить, що Україна може влаштувати "провокацію" у Придністров'ї.

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