Чи загрожує забруднення річки Сейм здоров'ю жителям Києва та Чернігова — Шмигаль дав відповідь

Наразі забруднені водойми очищають за допомогою активного мулу.
Скидання відходів з цукрового заводу в Курській області призвело до забруднення річки Сейм, це викликало масовий мор риби.
Про це під час пресконференції повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Як зазначив політик, органічні забруднювачі знизили рівень кисню у воді, що призвело до загибелі риби. За його словами, для подібних ситуацій існує визначений порядок реагування. Зараз вже вжито необхідних заходів: забрана забруднена риба, а органічні речовини розчиняються і осідають.
Прем'єр також запевнив, загрози для здоров'я людей немає. Зокрема, водозабори Чернігова на річці Десна та Київ на Дніпрі не підлягають ризику.
"Вживаються заходи для очищення водойм з використанням активного мулу", – додав він.
Нагадаємо, станом на 5 вересня органічні речовини дісталися ділянки річки Десна в місті Чернігів.
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