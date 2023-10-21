Чи загрожують українцям відключення та блекаут: міністр енергетики дав чітку відповідь

В Україні жодних відключень світла не планується. Енергосистема готова до проходження зими. Єдине, що може вплинути на блекаути або відключення – це наслідки ударів, їх масштаби та можливі руйнування у системі.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону 21 жовтня.

"Жодних відключень не планується. Ми спостерігаємо час від часу такі інформаційні російські кампанії з різних питань. Наприклад, коли ми завантажили вперше американське паливо на українські блоки, тим самим вбили монополію "Росатому". Величезна медійна кампанія пішла в Україні про те, що "ай-яй-яй", там таке відбувається, завантажили, а блок не запускається, а паливо погане, а чекають фахівців тепер з Америки, не знає Україна, що з цим робити. Так само була і кампанія якраз нещодавно щодо того: ну все, почався сезон, люди, готуйтесь до відключень. Я ще раз хочу офіційно сказати, що енергосистема абсолютно готова до проходження зими. Єдине, що дійсно може вплинути на блекаути або відключення – це наслідки ударів, масштаби ударів і відповідних руйнувань у системі", - каже міністр.

Чи треба готуватися до відключень

Герман Галущенко пояснив, чи варто українцям готуватися до відключень світла.

"Я це завжди кажу: якщо є можливість, треба мати і генератори, і треба мати можливість автономного функціонування в певний проміжок часу. Тому це важливо, це просто навіть, мені здається, і для спокою, і для того, що у разі, якщо дійсно будуть відбуватися певні системні речі, то це знадобиться", - пояснив він.

Водночас Галущенко підкреслив, що його відомство зі свого боку зараз робить все, щоб це не знадобилось.

Нагадаємо, удари по енергосистемі стали більш цинічними: міністр розповів про нову тактику окупантів.

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