Чи загрожують Україні блекаути взимку: міністр енергетики дав прогноз

В Україні окрім підготовки енергосистеми до зими, підготували також систему захисту від російських ракетних атак.

Українська енергосистема цілком готова до проходження нового зимового сезону. Єдина загроза нині - це ймовірні російські обстріли.

Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

За його словами, російські ракетні обстріли можуть знову активізуватися зі зниженням температури. Однак цьогоріч в Україні вперше підготували системи захисту від ворожих атак.

"Система готова до проходження сезону і з точки зору генерації, і з точки зору передачі електроенергії. Тому єдине, що може вплинути драматично, – це дійсно обстріли. Спрогнозувати, який буде масштаб тих обстрілів, який вплив буде, які руйнування будуть – це дуже складно. Тому, безумовно, окрім підготовки просто системи, є ще запроваджені системи захисту, які ми теж вперше реалізуємо", - розповів Герман Галущенко.

Міністр додав, що в разі потужних атак, в Україні можливі блекаути, але "вони будуть мати тимчасовий характер".

Відключення світла в Україні

Обмежень у постачаннях електроенергії наразі не передбачається у жодній з областей України. Тож інформація про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії є неправдивою.

Нині відомо, що графіки відключення електроенергії в Україні вже розробили та затвердили для всіх областей. Згідно з ними, найдовше без світла може залишатися Київ – до семи годин поспіль. Однак відключення застосовуватимуть лише в разі виникнення потреби.

Читайте також: