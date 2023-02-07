Чи загрожують Україні такі землетруси, як в Туреччині, і чому вони виникають: експерт відповів

В Інституті геофізики запевнили, що землетруси подібного масштабу, як в Туреччині, Україні не загрожують, але сейсмічна небезпека все ж існує.

"Небезпека для України не така велика як, наприклад, для Туреччини, або інших країн, які охоплені потужним сейсмоактивним поясом нашої планети. Він утворився внаслідок того, що Євразія ніби спускається зверху-вниз, а материкові плити Африканська та Індійська рухаються їй назустріч. Очевидно, що під час того, як вони зустрілися багато мільйонів років тому, виникли величезні напруження, які продовжують накопичуватися і зараз", – розповів ТСН.ua Олександр Кендзера, директор Інститут геофізики Національної академії наук України.



Він додає, що коли межа міцності матеріалу перевищується, то в такому разі виникають землетруси.



"Точно сказати, коли саме буде достатньо накопичено енергії, щоб відбувся землетрус, наразі неможливо, але можна оцінити, які за величиною блоки беруть участь в формуванні напруженого-деформованого поля. І по розмірах цих плит, на яких накопичується енергія, можна оцінити, який максимальний землетрус може відбутися в тому чи іншому місці. Земля вже давно перебуває у стані динамічного деформування. Ми бачимо, що весь час виникають нові розломи, десь енергія зникає і розсіюється в просторі, а десь виривається і накопичується до того рівня, що можуть виникнути землетруси", – пояснив фахівець.

Нагадаємо, президент Національного інституту геофізики та вулканології Італії (INGV) Карло Дольоні, оцінив ситуацію, яка виникла після руйнівних землетрусів у Туреччині. За його словами,Туреччина перемістилася на 3 метри в бік Аравійського півострова.

Як відомо, землетрус магнітудою 7,8 стався у Туреччині 6 лютого поблизу міста Газіантеп. Також він зачепив Сирію. Кількість жертв внаслідок землетрусу у цих країнах зросла до понад 5 тисяч.

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