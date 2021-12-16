Чи захистять вакцини від нового штаму коронавірусу "Омікрон": лікарка відповіла

Ймовірно, новий штам вислизатиме з-під впливу вакцин, каже лікарка Світлана Гук.

Природний імунітет захищає людину від коронавірусу значно ефективніше, ніж імунітет, сформований внаслідок щеплення. До того ж наразі невідомо, чи захистять вакцини проти нового мутованого штаму коронавірусу "Омікрон".

Також читайте ​​Закарпатська область лідирує за кількістю хворих на коронавірус в лікарнях

Про це в інтерв'ю "Фактам" сказала лікарка-пульмонологиня вищої категорії, керівниця Центру респіраторної медицини та алергології клінічної лікарні "Феофанія" Світлана Гук.

"В "Омікрона" 32 мутації тільки в Spike-білку, а всі вакцини працюють винятково з цим білком "уханьского" штаму. Можна припустити, що новий штам вислизатиме з-під впливу вакцин. Відомо, що природний імунітет ефективніший", - сказала лікарка.

Вона пояснила, що захворювання починається зі слизових оболонок, а вакцину вводять внутрішньом’язово, обходячи важливий сигнальний шлях, де запускаються секреторні імуноглобуліни та інші захисні компоненти.

"Коли людина зустрічається з коронавірусом, то контактує не лише зі Spike-білком, а й з усіма іншими вірусними структурами. При контакті зі штамом "Омікрон" організм аналізує вірус за різними параметрами — S-білок не співпав, але збіглися деякі інші. Організм розпізнав вірус і почав виробляти антитіла: спрацьовує перехресний імунітет. Імунна система вже за іншими параметрами може навпомацки розпізнати все той же коронавірус, хоча і змінений", - додала Світлана Гук.

В Одесі померла вагітна, хвора на коронавірус – дитина теж загинула | Новини України

Читайте також: