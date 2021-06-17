Найбільш агресивний штам коронавірусу "Дельта" вже біля наших кордонів: чи захопить він Україну та коли

Лікарі зі Львова та Києва спрогнозували, коли Україну може накрити новою хвилею коронавіруса, і чи загрожує нам новий штам "Дельта", який вже спалахнув у Росії.

Україну може накрити хвиля коронавірусу, спричинена новим штамом "Дельта" індійського походження. Цей найзаразнійший і найагресивніший штам вже виявили, зокрема, у сусідній Росії. Дослідники кажуть, що цим видом коронавірусу інфікувався кожен четвертий хворий на COVID-19 росіянин.

Через стрімкий спалах захворюваності в РФ вже готуються до жорсткого локдауна. Тим часом українські науковці занепокоїлись, адже через географічну близькість і міграцію "Дельта" може потрапити до нас і здійняти нову хвилю епідемії, яка може розпочатись зі Сходу України.

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ТСН.ua дізнався думки лікарів, чи справді нова хвиля COVID-19 може докотитись до України з Росії і коли це може статись? Чи захистять українців завезенні з-за кордону вакцини і як довго мутуватиме коронавірус?

Чи може докотитись до нас штам "Дельта" з Росії?

Штам "Дельта", який стрімко циркулює в Росії, Великій Британії і Португалії, також відомий як змінений "індійський". Він у півтора рази заразніший і в півтора-два рази агресивніший, тож збільшує ймовірності потрапити до лікарні і до реанімації.

Варто зазначити, що стрімке зростання захворюваності у Великій Британії спостерігається попри 60% вакцинованих від усього населення. Щодо Росії, то найбільшу кількість хворих виявили у Москві та Санкт-Петербурзі. За неофіційними даними, кількість нових випадків у столиці РФ за останній тиждень подвоїлась.

"Якщо проаналізувати те, що відбувається в Росії, то там за останній тиждень, за тими даними, які ми бачимо з відкритих джерел, зокрема в Москві спостерігається збільшення кількості хворих на коронавірус. І якщо провести епіданаліз, то щодо Москви - там за останній тиждень фіксують найбільше у 2021 році нових хворих. Також там, за даними з відкритих джерел, зараз циркулює і новий штам, і попередні штами", - розповів нам головний інфекціоніст Львівщини, директор Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко.

Медик зазначає, що попри те, що в Україні є обмеження на в’їзд та виїзд до Росії, громадяни все ж подорожують. А тому із території РФ може бути завезеним новий штам вірусу. Але, коли він потрапить до нас, Сергій Федоренко не готовий робити прогноз.

"Враховуючи літній період та те, що посилюється міграція наших громадян в різні країни з метою відпочинку чи роботи, немає 100% впевненості, що ці мутовані штами не потраплять на території України вже найближчим часом. Ми повинні очікувати та бути готовими до можливого завезення та поширення цих штамів на території України. От тоді й орієнтовно почнеться нова хвиля коронавірусу", - зазначив головний інфекціоніст Львівщини.

УНІАН

Епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк теж вважає, що є ризики потрапляння нового штаму коронавірусу з Росії до України.

"Я насправді не знаю, як підтверджували в Росії, що цей штам новий. Але якщо він існує, звичайно ж у нас є ризик, що буде занесення і в Україну. Ця країна розташована досить близько до нас, набагато ближче, ніж Індія, тому ризики отримати той чи інший новий штам, звичайно ж, існують", - каже експертка.

Не сумнівається у тому, що новий штам загрожує Україні, і головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький. Медик каже, що коронавірусна інфекція злегкістю може потрапити до України, адже температурний скринінг, який проводять на кордонах країн, не завжди свідчить про те, що людина інфікована. Тож "індійський" штам коронавірусу може потрапити до України вже через два-три тижні.

"Я думаю, що однозначно новий штам нам загрожує, з огляду на те, як зараз люди перетинають кордон, бо вимірювання температури - це дуже умовна річ. Цього разу ми можемо отримати навпаки - початок хвилі зі Сходу України, бо всі попередні починались із Заходу. Я думаю, докотитись до нас "індійський" штам може за два-три тижні, до місяця часу", - каже Тарас Жиравецький.

За словами лікаря, російська вакцина "Спутник V" не змогла захистити РФ від нового штаму коронавірусу.

"В Росії, до речі, лікарі заявили, що вакцинація "Спутником" не спрацювала проти "індійського" коронавірусу, не дала необхідного результату. До того ж там лише максимум 10% населення вакциновано, тому немає бажаного ефекту", - зазначив Тарас Жиравецький.

Associated Press

Коли може початися нова хвиля коронавірусу в Україні?

Тим часом, як коронавірус в Росії набирає обертів, Україна натомість демонструє спад захворюваності. Усі регіони нашої країни 9 червня перейшли до "зеленої" зони карантину. Що вплинуло на зменшення кількості зараження серед українців.

"Тут дійсно жодної логіки немає. Ми ж не робили масової вакцинації, але у нас получилось так само десь, як у Великій Британії. Звичайно, кількість летальних випадків у нас трішки більша, але загалом кількість нових випадкій справді менша. Госпіталізація наразі ще тримається, але теж зменшилась, попри те, що ми практично не робимо якихось різких кроків і далекі ще до тої вакцинації, коли половину населення щепили", - каже лікар Тарас Жиравецький.

"Зелена" зона карантину дозволила нашим громадянам проводити масові заходи. Але попри відсутність достатньої кількості вакцинації населення і колективного імунітету, спалаху коронавірусу наразі не відбулось. І у цьому є певна "загадка", вважає медик.

"Найбільший парадокс для нас, медиків, епідеміологів, у тому, що зараз почалися концерти, масові святкування, які вже тривають впродовж двох тижнів, але спалаху такого сильного немає. Чому? Ніхто не може пояснити". - каже Тарас Жиравецький.

Associated Press

Водночас сімейна лікарка у Дарницькому районі Києва Олена Л., у спаді захворюваності на COVID-19 не вбачає нічого дивного. Вона пов'язує це з частковим колективним імунітетом, а також не бажанням хворих тестуватись.

"Люди, які мають легку форму коронавірусу, живуть звичайним життям, переносять "ковід" на ногах, щоб не випадати з ритму. Загалом, у спаді захворюваності на вірусну інфекцію немає нічого дивного. Це відбувається щороку. На літо у людей підвищується імунітет, вони вживають більше вітамінів та отримують сонячну терапію, що теж сприяє кращому захисту організму. Крім того, влітку і хворіють легше, зокрема і на коронавірус. Важких форм значно менше", - каже сімейна лікарка.

Епідеміологиня Катерина Сояк також вважає, що позитивно на ситуацію з коронавірусом могла вплинути, зокрема, погода.

"Спад коронавірусу в Україні ми пов'язуємо з багатьма моментами. Це однозначно не якась одна причина. Це комплекс всього, що у нас відбувається. Певна кількість людей перехворіла, тих соціально-активних людей, які постійно перебували в суспільстві, вони інфікувалися, перехворіли, отримали певний імунітет. Деякі проходять вакцинацію, отримують імунітет. Свою позитивну роль зіграв і карантин. Поліпшенню ситуації із захворюваністю сприяє погода, тому що люди більше перебувають на свіжому повітрі. Це сприяє зменшенню і контактів, і в принципі зменшує ризик захворіти, тому що в закритих приміщеннях ми перебуваємо менше", - каже експертка.

Водночас головний інфекціоніст Львівщини Сергій Федоренко вважає, що літній період не може впливати на спад захворюваності на COVID-19.

"Температура на коронавірус не впливає. Прикладом цього є Індія, Пакистан чи Бразилія, де тепло, але недуга все одно швидко поширюється та мутує", - зазначив Сергій Федоренко.

Тим не менше, ситуація з коронавірусом в Україні наразі дещо стабілізувалась і причиною цього лікар називає декілька факторів:

"По Україні, зокрема і по Львівській області, спостерігається значне зниження кількості хворих на коронавірус. Така стійка тенденція до зменшення кількості хворих пов’язана із кількома чинниками. Перше – це те, що за останніх кілька тижнів збільшилась кількість громадян, які підлягають вакцинації, зросла кількість провакцинованих, зокрема і тих, хто отримав дві дози. З іншого боку, значна кількість українців вже і перехворіла станом на сьогодні. А тому без сумніву, що і вакцинація, і люди, які перехворіли – це ті чинники, які впливають на зменшення кількості нових випадків. Бо посилюється колективний імунітет. Так, він ще станом на сьогодні далекий до тої цифри, яка повинна би бути і він точно менший за 60-70%, але без сумніву, він значно більший, ніж був на початку пандемії", - каже інфекціоніст.

Ще однією причиною зменшення хворих на коронавірус Сергій Федоренко називає дотримання карантинних обмежень серед населення.

"І все це разом і призвело до зменшення кількості хворих", - резюмує медик.

Утім, говорити про те, що Україна здолала коронавірус, поки зарано, каже інфекціоніст.

"Я б зараз точно не говорив, що Україна перемогла коронавірус. Бо ми маємо інформацію про продовження карантину та збільшення нових випадків коронавірусу в Великій Британії та інших країнах. У світі також поширюються нові штами COVID-19, а саме "Дельта", який є дуже агресивним. Уже з’явилися дані про те, що також починає циркуляцію так званий "мексиканський" штам коронавірусу, де є ще більше мутацій, ніж в "індійському" штамі", - каже Сергій Федоренко.

Associated Press

Коли може початися нова хвиля коронавірусу в Україні?

Якщо медики дещо розходяться в думках щодо причин спаду коронавірусу, то у питанні можливості нового спалаху COVID-19 вони не сумніваються - третя хвиля загрожує Україні. Єдине питання - коли?

"Відверто кажучи, ми не можемо спрогнозувати, коли може початись наступна хвиля. Єдине, якщо дивитись на те, як минулого року розвивалась пандемія, то старт хвилі був найбільше наприкінці осені" - каже Тарас Жиравецький.

Медик пояснює, щоб розпізнати початок наступної хвилі коронавірусу, - потрібно стежити за спалахами захворюваності в окремих містах.

"Якщо у якомусь одному місті різко почне збільшуватись кількість інфікованих, як наприклад було в Івано-Франківську і на Закарпатті, то тоді потрібно очікувати на поширення хвилі по всій Україні", - розповів медик.

Головний інфекціоніст Львівщини Сергій Федоренко наголошує, що Україна повинна бути готовою до нової хвилі, яка загрожує нам у зв'язку з циркулюванням у світі нових штамів коронавірусу.

"Ми повинні очікувати та бути готовими до можливого завезення та поширення цих штамів на території України. От тоді й орієнтовно почнеться нова хвиля коронавірусу", - каже інфекціоніст.

На думку сімейної лікарки у Дарницькому районі Києва Олени Л., накрити Україну нова хвиля захворювання може вже на початку осені.

"Нова хвиля можлива від вересня-жовтня 2021 року, у зв'язку з міграцією населення, курортним сезоном і похолоданням", - підсумувала вона.

Associated Press

Чи захистять від нових штамів коронавірусу вакцини, якими зараз щеплюють українців?

Наразі українців щеплюють кількома вакцинами, розробленими різними компаніями, зокрема масово і препаратом Coronovak, який містить "вбиті" частинки конкретного штаму вірусу.

"Чи будуть захищати від коронавірусу вакцини, які зараз завозять? Безумовно, так. Наприклад, Coronovak має іншу методику виробництва, іншу технологію. Вакцина має в своєму складі частинки, так би мовити, деактивованого вірусу, але це не означає, що вона не буде активна", - каже епідеміологиня Катерина Сояк.

За її словами, усі вакцини, які є зараз на ринку, захищають від тяжкого перебігу захворювання.

"Тобто, пройшовши вакцинацію, ми або перехворіємо у легкій формі, або не захворіємо взагалі. І технологія виробництва вакцини - тут не ключовий момент. Ще дуже важливо, як у людини формуються антитіла. Тому вакцина однозначно ефективна", - заявила експертка.

УНІАН

Про те, що вакцина, зокрема і Coronovak захистить населення від коронавірусу, впевнена і сімейна лікарка з Києва Олена Л. Утім, дію імунізації можна буде перевірити тільки дослідним шляхом, каже вона.

"Тому осінню потрібно буде дивитися на статистику захворювання пацієнтів з вакцинацією", - каже лікарка.

Головний інфекціоніст Львівщини Сергій Федоренко каже, що вакцинація - єдиний спосіб боротьби з COVID-19, тому радить українцям робити щеплення.

"Вакцини і захищають і зменшують ризик захворіти на важку форму коронавірусу. Це доведено американськими, шведськими та британськими дослідженнями науковців. А тому, якщо маєте змогу, то вакцинуйтесь, бо будь яка вакцина – це єдиний метод протидії інфекційній хворобі", - запевняє лікар.

Медик каже, що щеплення допоможе людині, якщо не заразитись новим штамом вірусу, то хоча б дасть змогу перенести COVID-19 у легшій формі.

"Без сумніву, коли створювались вакцини Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca чи інші, то тоді не враховувались мутовані штами коронавірусу, бо їх і не було. А те, що перебіг хвороби після вакцинації буде значно легший – це доведено науковцями. Будь-яка вакцина, яка сьогодні є на ринку, вона покликана захистити населення від хвороби, а у випадку інфікування полегшити перебіг захворювання", - зазначає Сергій Федоренко.

У тому, що вакцина захистить українців від початку третьої хвилі, яка може нахлинути на нас з Росії, сумнівається львівський лікар Тарас Жиравецький.

"Думаю, ми просто не встигнемо вакцинуватись. Мало того, зараз іде мова про вакцинацію однією дозою, і буде досить невелика частина людей, які отримають дві дози. І тому я ще раз кажу: ми переплутали, що вакцина захищає від зараження. Вакцина не захищає, вона дає ймовірність перенести захворювання в легшій формі", - резюмував Тарас Жиравецький.

Як довго може мутувати коронавірус і чим це загрожує?

"Наскільки довго може мутувати вірус - це абсолютно незрозуміло. Тут не може бути якоїсь передбачуваної ситуації: може мутувати, може ні. Просто на сьогоднішній день ми активно стежимо за ним, вивчаємо і знаходимо нові штами. У світі вірусів, усі вони мутують періодично, просто це так не висвітлюється. Зараз ми постійно тримаємо під прицілом ситуацію з коронавірусом і відстежуємо нові штами. Тому здається, що це може бути нескінченно", - каже епідеміологиня Катерина Сояк.

На думку експертки, коли у населення виробиться колективний імунітет, то нові штами коронавірусу не будуть вже такими небезпечними.

"Вакцини у будь-якому разі будуть захищати від якихось важких захворювань, можливо, якісь штами не увійдуть у вакцинацію, але в такому випадку, я думаю, що в наступному році, за рік будуть розроблятися нові вакцини, до яких входитимуть актуальні штами, які фігурують у більшості країн світу", - прогнозує Катерина Сояк.

Сподіватись на те, що пандемія закінчиться цього року, - не варто, каже головний інфекціоніст Львівщини Тарас Федоренко. А щоб захистити населення від мутованих штамів вірусу, науковці планують розробляти нову вакцину.

Associated Press

"Нещодавно опублікували дані із американських наукових джерел, що на жаль, ця пандемія точно не закінчиться цього року. Для коронавірусу характерними є поява нових штамів. Поряд з цим вже сьогодні низка корпорацій працює для того, щоб забезпечити населення новими вакцинами. І за даними американських науковців, до кінця пандемії коронавірусу на ринку може бути до 26 видів вакцин із врахуванням уже і від так званих мутованих штамів", - каже Тарас Федоренко.

За словами сімейної лікарки з Києва Олени Л., коронавірус мутуватиме, поки не виробиться колективний імунітет.

"Для мутації вірусу потрібен ослаблений організм, можливо мутації будуть в бідніших країнах, і завозитимуться в інші", - каже інфекціоніст.

Про те, що коронавірус мутуватиме і буде циркулювати у світі ще тривали час, говрить і головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

"Я думаю, що це буде тривати ще достатньо довго. Бо якщо, до прикладу, Європа перехворіла у великій кількості і вакцинувалася, то говорити про Африку - важко. З Китаєм теж незрозуміла ситуація - чи там таки провакцинували все своє населення, чи ні. Якась дивна історія. І якщо почнеться рух між країнами, то все одно вірус буде переноситися, і в ті країни, де не було такої великої кількості інфікування. Як, наприклад, в Китаї - було офіційно 80 тисяч випадків і зупинилась епідемія. Що, як ми це розуміємо, - виглядає нереально", - підсумував Тарас Жиравецький.

Нагадаємо, в Україні від коронавірусу отримали щеплення дещо менше 2 мільйонів осіб.

Новини України: чи буде ще одна хвиля коронавірусу і чим небезпечний штам "Дельта" з Росії

Автори: Оксана Руда, Світлана Несчетна, Марія Бойко, Тетяна Величко

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