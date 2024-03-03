Чи захопив ворог Бердичі, Орлівку й Тоненьке: Лиховій розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку

У районах Бердичів, Орлівки та Тоненького на Авдіївському напрямку тривають бої. Втім говорити про те, що ворог захопив ці населені пункти, підстав немає.

Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

"В районах цих трьох сіл, які найбільше всіх цікавлять: Бердичі, Орлівка і Тоненьке, оперативна обстановка стабілізується, там наші сили стримують ворога в межах цих населених пунктів. Тривають бойові дії, сутички, але немає підстав говорити, що ворог окупував чи захопив ці населені пункти", – запевнив Лиховій.

Раніше йшлося про те, що після захоплення Авдіївки росіяни продовжують наступати.

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