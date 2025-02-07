Чи закінчиться мобілізація після скасування воєнного стану: заслужений юрист відповів

Скасування воєнного стану в Україні не обов’язково означатиме кінець мобілізації. Перетин кордону для чоловіків теж може лишитися під питанням – адже загроза нікуди не зникне.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів заслужений юрист України Володимир Пилипенко.

Він пояснив, що президент може оголосити мобілізацію і без воєнного стану, просто в менших масштабах.

“Ми не можемо прокинутися одного ранку і сказати: “Все”. Ми будемо з цим жити насправді роки й роки, тому що ми розуміємо, що там нічого не зміниться на півночі, на сході. Вони (росіяни – ред.) будуть хотіти знищити Україну. Ми повинні бути до цього готові”, – розповів Володимир Пилипенко.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації від 8 лютого до 9 травня 2025 року. Зважаючи на це, Рада внесла значні зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних.

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