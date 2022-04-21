Чи закінчиться війна найближчим часом, якщо Україні нададуть повне озброєння - Клімкін відповів

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін висловив свою думку з приводу того, чи може війна з Росією закінчиться перемогою України вже в короткостроковій перспективі, якщо їй буде надане все необхідне озброєння.

Про це колишній очільник МЗС розповів в інтерв’ю OBOZREVATEL.

"Я вважаю, що в будь-якому разі на полі битви, якщо це буде конвенційна війна (така, в якій використовується звичайне озброєння. – Ред.), вона триватиме. Це не означає, що вона закінчиться протягом найближчих днів, оскільки в Путіна в голові є місія зруйнувати Україну як таку і взагалі є розуміння, що таке українське. Тому війна не закінчиться швидко, це абсолютно зрозуміло", - сказав Клімкін.

Водночас він додав, що якщо війна буде неконвенційною, то можуть бути будь-які сценарії.

"Я навіть не хочу спекулювати в етері про такі сценарії", - підсумував Клімкін.

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