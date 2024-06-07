Чи закінчиться війна в Україні після Глобального саміту миру у Швейцарії: президентка зробила заяву

За її словами, для досягнення миру обидві сторони повинні бути за столом переговорів.

В Україні війна навряд чи закінчиться після проведення Глобального саміту миру у Швейцарії.

Про це заявила президентка Швейцарії Віола Амхерд.

На її думку, саміт є лише початком для подальших можливих перемовин.

“Для нас зрозуміло, що ми не підпишемо мирну угоду в кінці конференції”, – сказала Амхерд.

За її словами, для досягнення миру обидві сторони повинні бути за столом переговорів. Росія, зауважила президентка, також може бути присутня на можливій наступній конференції.

Вона також додала, що Швейцарія не відправляє до України зброю через свій нейтралітет. Проте Берн надав Києву гуманітарну допомогу та гарантував виділити п’ять млрд франків на відновлення.

“Через наш нейтралітет ми не можемо постачати зброю. Але ми надали гуманітарну допомогу, провели в Лугано першу конференцію з питань відновлення та пообіцяли п’ять млрд франків як допомогу на відновлення”, – сказала Амхерд.

Окремо вона підкреслила, що право нейтралітету встановлює для Швейцарії чіткі кордони у питанні постачання зброї країнам, які перебувають у стані збройного конфлікту.

Нагадаємо, що Україна відкидає будь-які територіальні поступки агресорці Росії для завершення війни. Це лише дасть паузу Кремлеві перед новою війною.

Читайте також: