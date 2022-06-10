Чи законне вручення повісток на вулиці: ЦПД спростовує фейки

Чи законне вручення повісток на вулиці: ЦПД спростовує фейки

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, що вручення повістки на вулиці або на блокпосту не суперечить закону.

А от за неявку до військкомату без поважних причин передбачене адміністративне покарання.

Про це йдеться в повідомленні ЦПД, в якому він спростовує фейки про вручення повісток.

Фейк: "Зупинили на вулиці та вручили повістку. Законом таке не передбачено!".

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Насправді ж під час загальної мобілізації в Україні громадяни можуть отримувати повістки про призов на військову службу не лише за місцем проживання, роботи, а й на вулицях або ж на блокпостах. Такий формат не суперечить закону.

Фейк: "Тримай повістку. Збирайся на війну!"

Вручення повістки ще не означає миттєву мобілізацію. У повістці вказані дата і час прибуття до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії. Насамперед до військкомату громадянвикликають для перевірки даних та визначення придатності до служби.

Фейк: "Викинув повістку. Сховався в селі, ніхто мене не знайде!"

В ЦПД застерегли, що за неявку до військкомату без поважних причин передбачений штраф у розмірі від 1700 до 3400 грн.

За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації загрожує кримінальна відповідальність від 3 до 5 років.

Нагадаємо, раніше начальник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко пояснив, за яких умов в Україні можлива мобілізація жінок.

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