Чи законні Telegram-канали про місця вручення повісток: відповідь юриста

За словами юриста, інформація у пабліках "Де роздають повістки" може розцінюватися як перешкоджання діям ЗСУ.

Українські правоохоронці регулярно блокують Telegram-канали, які повідомляли про те, де роздають повістки, і притягують до відповідальності їхніх адміністраторів.

Чи законні Telegram-канали "Де роздають повістки", розповів дніпровський адвокат Роман Ухов в інтерв'ю "Суспільному".

Юрист пояснив, що на теперішній час на території України немає закону, який забороняє вам мати якісь Тelegram-канали, якісь соціальні мережі, сторінки Facebook, Instagram.

За що саме передбачена відповідальність

За його словами відповідальність може бути передбачена, якщо ви розміщаєте в соцмережах якусь інформацію, розповсюдження якої є заборонено.

"Якщо ви на цій сторінці розповсюджуєте інформацію, що здійснюються певні мобілізаційні заходи, якщо ви точно вказуєте, що в якомусь районі здійснюється вручення повісток, якщо є це супроводжується певними відеофайлами супроводжується, фотографіями з конкретизацією місця, то такі дії правоохоронцями розцінюються як перешкоджання діям ЗСУ", – пояснив адвокат.

Яке покарання загрожує адміністраторам таких Тelegram-каналів

"За це передбачена кримінальна відповідальність від 5 до 8-ми років позбавлення волі. Ця категорія злочинів є тяжкою, вона відноситься до злочинів проти держави. Відповідальність є дуже суворою", – попередив Роман Ухов.

Водночас він уточнив, якщо в Тelegram-каналі є якісь посилання загального характеру, без конкретизації, без чіткого позначення місць, де це відбувається, то такі дії можуть не підпадати під кримінальну відповідальність.

Як приклад, юрист навів випадки у Київській області, де адміністратори вказаних Тelegram-каналів понесли покарання у вигляді умовних термінів.

"Якщо ви підписані на вказаний Тelegram-канал, яка здійснює таке поширення, то жодної відповідальності не передбачено", – підсумував Роман Ухов.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську на понад 100 тисяч гривень оштрафували блогера, який створив мережу Telegram-каналів та поширював там інформацію про роздавання повісток.

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