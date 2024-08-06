Чи залежить проходження ВЛК від місця реєстрації, проживання чи роботи: відповідь юриста

Військовозобов'язані громадяни України можуть отримати повістку на проходження ВЛК у будь-якому населеному пункті на території України, незалежно від місця реєстрації чи фактичного проживання.

Представники ТЦК та СП можуть вручати повістки не тільки громадянам, які перебувають на обліку саме в цьому терцентрі комплектування, а й військовозобов'язаним, які перебувають з будь-якою метою на території, що знаходиться у зоні їхньої відповідальності.

Про те, де мають проходити медогляд чоловіки, які отримали повістку на ВЛК не за місцем реєстрації, розповів адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

За словами адвоката, людина, яка отримала повістку на військово-лікарську комісію має пройти медогляд у тому ТЦК та СП, який цю повістку видав.

Варто зазначити, що висновок військово-лікарської комісії про придатність чи непридатність до військової служби зберігає чинність протягом року.

Нагадаємо, адвокати пояснили, що особи з інвалідністю не зобов'язані проходити ВЛК. Але є випадки, в яких такі громадяни можуть отримати повістку на медогляд.

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