Чи залежить відключення світла від регіону: в "Укренерго" пояснили, як формують графіки планових обмежень

Кудрицький повідомив, що відключення світла, які вже впроваджували, рівномірно розподіляють по всіх областях України.

Ситуація із відключення електроенергії для всіх регіонів країни однакова, адже енергосистема працює як єдиний організм.

Про це сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час інтерв'ю "РБК-Україна".

Обленерго в регіонах, за його словами, формують графіки планових обмежень на основі лімітів, незалежно від того, де саме перебуває споживач, окрім специфічних випадків, де мережа не пропускає достатньо електроенергії, впроваджують графіки.

"На сьогодні це Криворізький район Дніпропетровщини. В усіх інших областях ситуація абсолютно ідентична", - додав він.

Обленерго складають графіки відключень заздалегідь.

"Говорити про частоту та тривалість відключень варто з обленерго, які розподіляють між споживачами доведені ліміти. Але чим більший дефіцит в країні, тим триваліші графіки. Обсяг дефіциту, як я вже сказав, залежить від декількох факторів. Зокрема, і від можливих подальших російських обстрілів. Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати застосування обмежень та їхню тривалість", - пояснив Кудрицький.

Нагадаємо, аварійні відключення електроенергії вже відчувають не лише бізнес споживачі та промисловість, але й пересічні споживачі. Все відбувається через дефіцит електроенергії через атаки Росії на енергосистему України. Ба більше, погода також зіграла злий жарт з українцями.

Також похолодання у травні змусило людей увімкнути обігрівачі, а це додаткове навантаження на енергосистему. Тепер електроенергію вмикатимуть погодинно.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В Україні знову відключають світло! Де і як шукати графіки? Покрокова інструкція

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