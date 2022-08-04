Чи залишаться письменники Микола Гоголь і Михайло Булгаков у програмі українських школярів: у МОН дали відповідь

У програмі зарубіжної літератури залишаться російські письменники, творчість яких пов'язана з Україною, уточнили в Міносвіти.
Письменники Микола Гоголь і Михайло Булгаков залишаться у програмі українських школярів.
Про це повідомив керівник Управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко в ефірі телемарафону.
Зазначається, що у програмі зарубіжної літератури залишаться російські письменники, творчість яких пов'язана з Україною. "Вони могли народитися в нашій країні, жити тут і писати про неї", - підсумував Кононенко.
Нагадаємо, в Україні у всіх дитячих садочках, школах, профтехучилищах, коледжах та університетах безплатно встановлять необхідну для швидкісного Інтернету апаратуру. Встановлять її в укриттях.
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