Чи залишиться Україна без допомоги у разі перемоги Трампа на виборах: у МЗС Польщі здивували заявою

Саме за президентства Трампа Україна вперше отримала протитанкові системи Javelin, нагадали у МЗС Польщі.
У Міністерстві закордонних справ Польщі вважають, що Дональд Трамп у разі потенційної перемоги на президентських виборах у США не залишить Україну без військової підтримки.
Таку думку висловив Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю партнерському видавництву Politico Axel Springer.
Такий висновок польський дипломат зробив із того, що Трамп не протестував проти надання військового пакету для України в 60 мільярдів. Тому, за його словами, це говорить про те, що ставлення колишнього президента до України може змінитися.
"Я не почув жодного протесту. Тож я сподіваюся, що Трамп побачив, що ця опозиція щодо допомоги Україні насправді не популярна в Сполучених Штатах, що вона шкодить його шансам бути переобраним", - вважає Сікорський.
Він також нагадав, що саме за президентства Трампа Україна вперше отримала протитанкові системи Javelin.
"Дональд Трамп був правий у тому, що закликав Європу швидко почати витрачати більше на оборону", – зазначив дипломат Польщі.
Нагадаємо, видання FT вважає, що Україна може зіткнутися із тиском, щоб продемонструвати успіхи на фронті до виборів у США.
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