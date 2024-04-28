Чи залишиться Україна без допомоги у разі перемоги Трампа на виборах: у МЗС Польщі здивували заявою

Саме за президентства Трампа Україна вперше отримала протитанкові системи Javelin, нагадали у МЗС Польщі.

У Міністерстві закордонних справ Польщі вважають, що Дональд Трамп у разі потенційної перемоги на президентських виборах у США не залишить Україну без військової підтримки.

Таку думку висловив Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю партнерському видавництву Politico Axel Springer.

Такий висновок польський дипломат зробив із того, що Трамп не протестував проти надання військового пакету для України в 60 мільярдів. Тому, за його словами, це говорить про те, що ставлення колишнього президента до України може змінитися.

"Я не почув жодного протесту. Тож я сподіваюся, що Трамп побачив, що ця опозиція щодо допомоги Україні насправді не популярна в Сполучених Штатах, що вона шкодить його шансам бути переобраним", - вважає Сікорський.

Він також нагадав, що саме за президентства Трампа Україна вперше отримала протитанкові системи Javelin.

"Дональд Трамп був правий у тому, що закликав Європу швидко почати витрачати більше на оборону", – зазначив дипломат Польщі.

Нагадаємо, видання FT вважає, що Україна може зіткнутися із тиском, щоб продемонструвати успіхи на фронті до виборів у США.

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