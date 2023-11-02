Чи запровадять в Україні карантин через спалах гепатиту А: відповідь МОЗ

У МОЗ спростовують фейк про запровадження карантину і називають ці чутк ворожою ІПСО.

У МОЗ спростовують фейк про запровадження карантину через гепатит А, який активно поширюють у соцмережах.

Про це передає пресслужба відомства.

"Інтернет-мережею шириться фейк щодо спалахів гепатиту А в областях та впровадження через це карантину. Також інформація щодо спалаху гепатиту А на Івано-Франківщині є завідомо неправдивою", – йдеться в повідомленні.

МОЗ наголошує, що дана інформація не відповідає дійсності та є частиною ворожої ІПСО. В разі виявлення випадків захворювання Міністерство охорони здоровʼя повідомить про це на офіційному сайті відомства та своїх сторінках у соцмережах.

Медики закликають довіряти виключно офіційним джерелам інформації та не поширювати неправдиву інформацію.

Фейкова карта про карантин, яку поширюють у Мережі / Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Ситуація з гепатитом А в Україні

Загальні цифри

Загалом, в Україні за 9 місяців зареєстровано 314 випадків захворювання. У 2022-му за весь рік було зареєстровано 281 випадок.

Івано-Франківська область

Станом на сьогодні в Україні на території Івано-Франківської області немає спалаху гепатиту А. Усі випадки, зареєстровані на території області, є поодинокими та не мають спільного епідеміологічного звʼязку.

"Протягом жовтня в області виявили 12 випадків захворювання. Ці випадки не повʼязані між собою: люди інфікувались у різний час та через різні причини. Відповідно, така кількість випадків за три тижні не може бути кваліфікована як спалах", – зазначили у МОЗ.

Вінницька область

На Вінниччині дійсно зафіксовано спалах вірусного гепатиту А. Від 16 жовтня за медичною допомогою звернулись 262 людини. Наразі у лікарнях залишається 111 пацієнтів, 87 – виписали.

Медиків, які працюють в лікарнях з хворими на гепатит А, працівників екстреної медичної допомоги та фахівців громадського здоровʼя, задіяних у ліквідації спалаху, – вакцинували.

Щеплення проводять також для кола контактних осіб – тобто рідних та близьких, з якими пацієнти контактували напередодні.

Наразі джерело спалаху гепатиту А на Вінниччині не встановлено.

Для профілактики захворювання потрібно вакцинуваися та дотримуватися простих правил:

мити руки, обробляти їх так само ретельно, як під час пандемії COVID-19;

не купувати продукцію на стихійних ринках. Якщо це харчі без індивідуального пакування, овочі чи фрукти – обов’язково мити їх та бажано "обдавати" окропом перед вживанням;

будь-яку не бутильовану воду слід обов’язково кип’ятити перш, ніж пити;

купувати продукти швидкого харчування лише у відведених для цього місцях, перед вживанням "вуличної їжі" – мити руки та обробляти їх дезинфектантом.

Симптоми

Слабкість, підвищена температура, діарея, блювота, жовтяниця. Якщо помітили такі симптоми в себе чи близьких – негайно звертайтеся до свого сімейного лікаря.

Нагадаємо, у МОЗ України заявили, що спалах гепатиту А на Вінниччині визначено як надзвичайну ситуацію на рівні області. Там посилюються протиепідемічні заходи.

Також повідомлялося, що на Закарпатті 11 пацієнтів з гепатитом А перебувають в лікарні.

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