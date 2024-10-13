Чи запустять автоматичні відстрочки через “Резерв+” до 9 листопада: в Міноборони відповіли

В Міністерстві оборони України працюють над запуском автоматичного оформлення відстрочок від мобілізації через “Резерв+”. Функцію обіцяють запустити цієї осені, однак точні терміни наразі невідомі.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, що 9 листопада — термін, коли спливають усі видані відстрочки.

“Наша команда постійно працює, щоб отримати новий функціонал у застосунку якнайшвидше. Ці відстрочки — один із наших пріоритетів. Налагоджуємо взаємодію між реєстрами, щоб вони якнайшвидше з'явилися в застосунку”, — відповіла Черногоренко в Фейсбук.

Нагадаємо, у “Резерв+” планують додати функцію отримання відстрочки. Спершу вона буде доступна для трьох категорій громадян: студентів денної форми навчання, багатодітних батьків та осіб з інвалідністю.

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