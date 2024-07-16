Чи затримуватимуть тих, хто не оновив свої військово-облікові дані: пояснення Міноборони

Поліцейські зможуть затримувати військовозобов'язаних, які не оновили свої персональні дані до 16 липня 2024 року.

Поліція доставлятиме до ТЦК усіх чоловіків, які не оновили свої дані до 16 липня. Також затримають тих, хто оновив дані, але не прийшов за повісткою на військово-лікарську комісію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

Зазначається, що поліцейські зможуть затримувати військовозобов'язаних, які не оновили свої персональні дані в період з 18 травня по 16 липня 2024 року. Їх доставлятимуть безпосередньо до ТЦК та СП із метою притягнення до адміністративної відповідальності, а також забезпечення виконання такими громадянами свого військового обов'язку.

У Міноборони уточнили, що поліція зможе затримувати тих військовозобов'язаних, які виконали вимоги щодо оновлення персональних даних відповідно до нового закону про мобілізацію, лише у разі вчинення такими громадянами окремих правопорушень.

Як приклади наводяться такі правопорушення, як ігнорування повісток ТЦК та СП з метою проходження військово-лікарської комісії, відмова від отримання повістки з метою проходження військово-лікарської комісії тощо.

Нагадаємо, військовозобов’язаних чоловіків в Україні, які з будь-яких причин не уточнили свої дані до 16 липня, чекає адміністративна відповідальність.

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