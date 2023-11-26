Чи завадить негода російським ударам з повітря: звідки чекати атаки — думки експертів

Ударні безпілотники, як і будь-які літальні апарати, дуже чутливі до погодних умов.

Негода із сильним вітром та снігопадами на півдні України та потужний шторм у Криму тимчасово убезпечать Україну від ворожих ударів з повітря, але не із усіх напрямків.

У коментарі “24 каналу” військовий експерт Роман Світан зазначив, що завдавати ракетних ударів з моря і запускати з південного напрямку "Шахеди" російські війська за таких умов не зможуть.

"З моря точно нереально [завдавати ударів]. І взагалі з того напрямку навіть "Шахеди" не підуть", – вважає він.

За словами експерта, ударні безпілотники, як і будь-які літальні апарати, дуже чутливі до погодних умов. Мовляв, при підвищеній вологості повітря та мінусовій температурі дрон вкриється кригою.

“Шторм нас прикриє як мінімум з південного сходу”, – вважає Світан.

Однак, з північного сходу, зокрема з Курської області, окупанти можуть запускати невеликі партії БпЛА.

Окрім того, на думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, в районах, де не буде масштабної негоди росіяни зможуть виконувати польоти штурмової авіації із пусками ракет.

"Наразі інформації про зліт авіації поки немає”, – відзначив експерт.

Нагадаємо, у неділю, 26 листопада, на території тимчасово окупованого Криму вирував потужний шторм. Вітер здіймає велетенські хвилі і море вихлюпується із берегів.

Читайте також: