Чи збережеться заробітна плата, якщо оголошено простій чи призупинено дію трудового договору

Під час війни роботодавці можуть оголосити простій або зупинити дію трудових договорів. Що це означає для працівника і чи зберігається заробітна плата - в матеріалі ТСН.ua.

Згідно зі зміною в трудовому законодавстві, під час війни роботодавці можуть зупинити чинність трудових відносин або оголосити простій. Чим відрізняються ці поняття, що буде із заробітною платою у кожному випадку - роз'яснили на спецпорталі "Безоплатна правова допомога".

В чому різниця між простоєм та призупиненням дії трудових відносин під час війни

Оголошений на підприємстві простій означає, що робота підприємства зупинилася через те, що для неї не має організаційних чи технічних умов, через інші причини (стаття 34 Кодексу законів про працю України). Рішення про запровадження простою приймає власник підприємства, організації.

Призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи (частина перша статті 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).Обидві сторони можуть ініціювати припинення дії трудового договору.

Простій може тривати стільки, скільки існуватимуть обставини, через які працювати неможливо.

Призупинення дії трудового договору можливе лише на період воєнного стану.

Простій запроваджується для всього підприємства або відділу.

Ініціатором призупинення дії трудового договору можуть бути як роботодавець, так і працівник.

Що означає простій та призупинення трудового договору для працівника, чи зберігається заробітна плата

Під час п ростою виплачується не нижче 2/3 окладу (однак час простою з вини працівника не оплачується).

(однак час простою з вини працівника не оплачується). Працівники, з якими зупинили трудовий договір, залишаються без зарплати.

У випадку, якщо простій оплачується, страховий стаж зараховується.

У випадку призупинення виконання трудового договору єдиний страховий внесок за працівника не сплачують, тому і не зараховують страховий стаж.

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