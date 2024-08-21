Чи збільшуватимуть в Україні пенсійний вік: у Мінсоцполітики дали відповідь

Попри зменшення в Україні чисельності працездатного населення, влада не планує збільшувати пенсійний вік.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю "Укрінформ".

На думку Жолнович, стандарт пенсійного віку, запроваджений у 2017 році, є оптимальним, тож його не варто зараз змінювати.

"Він [пенсійний вік – ред.] не вік людини регламентує, а кількість відпрацьованих років. Водночас у 65 років за будь-яких обставин громадянин може піти на пенсію. Зараз, на мою думку, це – нормальний варіант", — зазначила очільниця Мінсоцполітики.

За словами міністерки, зараз набагато важливіше підтримувати та актуалізувати навички, якими володіють люди літнього віку. Це необхідно, аби вони якомога довше могли і хотіли залишались на ринку праці. Для цього в першу чергу треба підвищувати їхній рівень цифрової грамотності.

"Потрібно створювати умови, аби люди пенсійного віку хотіли долучитися до роботи і щоби роботодавці теж їх розглядали як цінний ресурс", – наголосила Оксана Жолнович.

Нагадаємо, якщо людина накопичила менше 15 років стажу, то в 65 років від держави вона отримуватиме соціальну допомогу замість пенсії. Розмір соціальної допомоги визначається за прожитковим мінімумом та середнім доходом сім'ї.

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