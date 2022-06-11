Чи зменшиться розмір пенсії через воєнний стан: що пропонує Верховна Рада

Чи зменшиться розмір пенсії через воєнний стан: що пропонує Верховна Рада

Багатьох українців хвилює запитання, чи вплине війна на розмір пенсії. Що пропонує Верховна Рада - читайте в матеріалі ТСН.ua.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт змін до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Відповідно до нього, щоб розмір пенсії в майбутньому не зменшувався, період дії воєнного стану в Україні можна буде не включати до розрахунку.

В пояснювальній записці до проєкту зазначається, що через війну та російську агресію прибутки більшості громадян істотно зменшилися. В подальшому це може негативно вплинути на пенсійне забезпечення, коли страховий стаж буде відраховуватися для обчислення розміру пенсії.

Проєкт пропонує встановити таке: особа, яка звернеться за призначенням пенсійних виплат, може вибрати не враховувати дохід (заробітну плату) за період дії воєнного стану. Також можна виключити період страхового стажу протягом ціього терміну та три місяці після закінчення воєнного стану.

Нагадаємо, згідно з Пенсійним фондом за I квартал 2022 року середній розмір пенсії виріс на 9,3% (на 378,92 гривень) і становить наразі до 4370,45 гривень.