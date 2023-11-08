Чи змінила б смерть Путіна перебіг війни: думка очільника розвідки Естонії

Може здаватися, що зі зникненням кремлівського диктатора війна одномоментно припиниться.
Втім, у Росії система, яку десятиліттями будував Володимир Путін, надто сильно укріпилася. Тож потенційна смерть російського президента наврядчи вплине на перебіг війни.
Про це сказав керівник естонської розвідки Антс Ківісельг в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.
Як наголосив глава розвідки Естонії, ця система збудована у такий спосіб, що навіть тоді, коли вона лишиться без голови – буде далі працювати.
"Для того, щоб змінити думку росіян знадобиться не один рік", – підсумував Ківісельг.
Раніше Антс Ківісельг відзначив, що кремлівський диктатор Володимир Путін хоче встановити нову "архітектуру безпеки" в Європі, і своєю агресією розширити сферу впливу Росії.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ексклюзив! Керівник розвідки Естонії - про плани Путіна, військовий потенціал РФ та деокупацію Криму
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