Як змінила Курська операція ситуацію у Сумській області: що каже влада

У Сумській області збільшилась кількість обстрілів у тих прикордонних районах, через які українські бійці заходили до Курської області.

Про це заявив керівник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Там, де наші війська заходили на територію Курської області, кількість обстрілів збільшилась. А кількість артилерійських систем, кулеметів, стрілецької зброї зменшилась, бо ворога відкинули на 20-30 км від кордону", - розповів Артюх.

З його слів, наразі суттєво збільшилась кількість авіаударів. Протягом добу окупанти здійснюють пуски 30-40 КАБів.

"Якщо минулого року це були поодинокі випадки, то зараз це відбувається на системній основі. Ми фіксуємо удари по наших об'єктах критичної інфраструктури і по населеним пунктам – приватні будинки або багатоповерхівки", - каже керівник ОВА.

З його слів, мета таких обстрілів – деморалізувати населення та примусити його покинути території, на яких люди проживають.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан заявив, що контрнаступ ворога на Курщині провалюється. Українські Сили оборони взяли в полон десятки загарбників та ліквідували багато як ворожих бійців, так і техніки.

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