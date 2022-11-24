Чи зміниться ціна на електроенергію в Україні через масовані атаки Росії — відповідь постачальника

Вартість електроенергії в Україні не зміниться. Будь-які заяви про здорожчання є інформаційними атаками Росії.

Щонайменше до 31 березня 2023 року тарифи на електроенергію для українців переглядати не будуть. Подальші плани буде затверджено урядом лише напередодні зазначеної дати.

Про це 24 листопада заявив постачальник електроенергії у Києві.

"Розповсюдження інформації про зміну тарифу на електроенергію для населення є свідомим фейком і частиною інформаційних атак ворога. Ціни для населення залишаються незмінними відповідно до постанови Кабміну", – наголосив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

За його словами, українці, як і раніше, платитимуть по 1,44 грн/кВт за годину за весь спожитий обсяг до 250 кВт за годину на місяць та по 1,68 грн за кВт за годину у разі споживання понад 250 кВт за годину.

Водночас, ціни для бізнесу можуть коливатися залежно від зміни розміру їхніх складників. Так, ціни для малих непобутових споживачів (електроустановки яких приєднані до мереж із договірною потужністю до 50 кВт) формуються відповідно до методики НКРЕКП. Така ціна включає: вартість купівлі електроенергії на ринках + тариф на послуги оператора системи розподілу + тариф послуги оператора системи передавання + тариф постачальника універсальної послуги.

Нагадаємо, після ракетного обстрілу Києва та області, який Росія завдала 23 листопада, без електропостачання в режимі аварійного відключення залишається 25% житлового фонду столиці.

Тим часом Молдову також знеструмило після масованої ракетної атаки РФ по енергетичних об'єктах України. Без світла залишилося 90% країни. Через це МЗС викликало посла РФ.

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