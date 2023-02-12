День святого Валентина: чи зміниться дата з переходом на григоріанський календар

Від 1 вересня 2023 року Українська Греко-Католицька Церква перейде на новий календар. Коли в такому разі українці святкуватимуть День святого Валентина?

Речник УГКЦ Тарас Жеплінський зазначив, що зі зміною календарів в Україні день святкування всіх закоханих не зміниться.

Про це Жеплінський розповів 24 Каналу.

За його словами, перехід на григоріанський календар ніяк не вплине на дату святкування Дня святого Валентина у 2024 році та подальших роках. Цей день навіть не зазначений у релігійному календарі.

"Щодо свята святого Валентина, то тут важливо розуміти, що у календарі Української греко-католицької церкви 14 лютого не має у списку літургійних свят. У цей день ви не почуєте у храмі піснеспівів на честь Валентина", – розповів Тарас Жеплінський.

Священник УГКЦ зауважив, що Святий Валентин справді був реальною особою. Проте його культ був поширений переважно в Італії та інших країнах римо-католицької церкви. Тож свято Валентина до нас прийшло вже із фіксованою датою – 14 лютого, бо церкви за кордоном живуть за григоріанським календарем. В Україні День святого Валентина здебільшого є комерціалізованим святом, у суспільстві воно має більше світський вимір, аніж літургійний.

"Важливо закоханим парам пам'ятати, що проявляти увагу один до одного треба не один раз у році, а щодня. Любити один одного треба кожного дня, а не тільки один день в році у свято Валентина. Тоді навіть маленькі спонтанні подарунки будуть значно приємніші, аніж дарунки з якоїсь певної нагоди", – наголосив отець Тарас.

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