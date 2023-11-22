Чи зміниться схема сповіщення про тривоги під час зльотів російських МіГів: відповідь Повітряних сил

Схема оповіщення населення про ракетну небезпеку не зміниться, адже МіГ-31К іноді злітає з ракетою, іноді без неї, а часто інформація щодо присутності ракети на борту взагалі невідома.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі Українського Радіо.

"Інколи інформація є, що МіГ злетів з ракетою, інколи – що без ракети, а іноді такої інформації немає. Тут ризикувати ми не маємо права", - пояснив він.

За словами Ігната, Повітряні Сили ЗСУ будуть продовжувати оголошувати небезпеку і щодо ударних БПЛА, і щодо ракетної атаки, і щодо тактичної авіації чи РСЗВ.

"Для нас не зміниться схема оповіщення населення. Ми намагаємося це робити якомога швидше на офіційному телеграм-каналі. Щодо того, який рівень загрози буде, іншими словами в який колір малювати карту – це буде ухвалено на вищому рівні", - сказав Ігнат.

Нагадаємо, тривалість оголошених повітряних тривог в Україні тепер суттєво збільшилась. Якщо раніше через МіГи повітряна тривога лунала 20 хвилин, то зараз – від 2 до 3,5 години. Це пов'язано з тим, що росіяни відпрацьовують дозаправлення своїх винищувачів.

Військовий експерт Владислав Селезньов розповів, навіщо ворог вчиться дозаправляти винищувачі в повітрі та до чого таким чином готуються окупанти.

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