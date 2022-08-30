Чи зміняться комунальні платежі у вересні 2022 року

Уряд врегулював питання тарифікації газу для всіх теплокомуненерго в рамках підготовки до нового опалювального сезону. Чи вплине це на тарифи житлово-комунальних платежів - читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, мфсцева влада не може підвищувати ціну на гарячу воду та тепло. Верховна Рада прийняла законопроєкт, згідно з яким під час війни заборонено збільшувати тарифи на газ, опалення, воду. Пізніше він був підписаний президентом Володимиром Зеленським.

Тарифи на газ від 1 вересня 2022 року

Вони будуть залишатися стабільними. Всі (без виключення) користувачі отримають послуги за фіксованою ціною, яка становить 7,96 грн/м³ (без вартості транспортування, з ПДВ).

Зверніть увагу, що нові клієнти Нафтогазу повинні зареєструватися та отримати особові рахунки. Вони допоможуть дізнаватися та оплачувати рахунки за газ, отримувати акт звірки тощо.

Тарифи на воду від 1 вересня 2022 року

Не зміняться також тарифи на водопостачання та водовідведення. Вони будуть залишатися на рівні тих, які були до початку війни. Це закріплено законодавчо відповідною урядовою постановою.

Тарифи на електроенергію від 1 вересня 2022 року

Тут тарифи також залишаться без змін. Вони залежатимуть лише від обсягу споживання:

1,44 грн/кВт-година — якщо за місяць спожито до 250 кВт-година;

1,68/кВт-година — якщо за місяць спожито понад 250 кВт-год.

Прем'єр-міністр наголошує, що всі зусилля держави спрямовані на стабільність тарифів житлово-комунальних платежів. Згідно з постановою, вони будуть діяти до 31 жовтня 2022 року.