Чи зміняться тарифи на електрику: Шмигаль підбив підсумки першого зимового місяця для української енергетики

Українська енергетики гідно пережила переший етап зимового періоду. Генерації для забезпечення світла і тепла в оселях громадян України достатньо.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Завершується перший зимовий місяць, українська енергетика проходить його успішно. Вже кілька днів поспіль знижується добовий максимум споживання. Генерації достатньо для забезпечення світла і тепла в оселях українців та для роботи підприємств", – зауважив він.

Сьогодні продовжується дія ПСО на електроенергію до кінця квітня наступного року. Шмигаль запевнив, що для побутових споживачів ціна електрики й надалі становитиме 2,64 грн за кВт⋅год.

"Це дозволить не збільшувати навантаження на родинні бюджети під час опалювального сезону", – підсумував прем'єр-міністр України.

Раніше Шмигаль розповів, що Україна розпочинає здійснювати виплати громадянам, чиє житло було зруйноване російськими військами.

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