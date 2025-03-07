Чи зможе Франція стати "ядерною парасолькою" Європи: відповідь експертів

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував ідею, що ядерні сили країни мають стати "парасолькою" всієї Європи. Проте, постає питання, чи вистачить цих сил для такої мети.

Про це повідомило видання Defense Express.

Франція має обмежений ядерний арсенал порівняно з часами Холодної війни. Зараз у її арсеналі 240 бойових зарядів TN75 (110 кт) і TNO (100 кт), а також 54 TNA (100-300 кт). Заряди TN75 і TNO встановлені в ракетах M51 на атомних підводних човнах класу Le Triomphant, кожен з яких несе до 16 ракет. TNA встановлені в надзвукових ракетах ASMP-A, інтегрованих у 20-40 літаків Rafale.

Раніше Франція мала балістичні ракети S3, але відмовилася від них у 1996 році. Також було припинено виробництво оперативно-тактичних комплексів Hadès, оснащених 80-кг ядерними боєголовками та здатних вражати цілі на відстані до 500 км.

У листопаді у Франції заговорили про необхідність розробки балістичної ракети середньої дальності наземного базування з радіусом ураження до 1000 км. Це доповнить проєкт крилатої ракети Land Cruise Missile в межах ініціативи ELSA.

Зараз ядерні сили Франції доволі обмежені, а на їхнє утримання у 2024 році виділили 6,6 млрд євро, що становить 14% від усього оборонного бюджету країни. Водночас сама наявність ядерної зброї вже є стримувальним фактором, адже дозволяє відповідати на потенційні загрози.

Нагадаємо, раніше Еммануель Макрон заявив, що Росія загрожує всій Європі.

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