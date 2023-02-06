Чи зможе Харків відродитися по сусідству з Росією: Жданов розповів, як захистити місто після війни

Військовий експерт прокоментував тему щодо потенційної загрози для Харкова, що розташований на кордоні з Росією.

У статусі переможця у війні над Росією Україна обов'язково ставитимеме умову демілітаризованої зони вздовж кордону для того, щоб заборонити обстріл прикордонних міст, зокрема Харкова.

Так прокоментував тему щодо потенційної загрози для Харкова, що розташований на кордоні з Росією, військовий експерт Олег Жданов.

"Якщо ж ми вийдемо на межі 1991 року, активна фаза війни закінчиться, але сам конфлікт не буде вирішено, тоді все впиратиметься в технології. Ми можемо, припустимо, домовитися з Ізраїлем та купити у них захист типу "Залізного куполу". Та й у нас є конструкторське бюро, яке може нам зробити нормальні системи ППО", - зазначив Жданов.

Нагадаємо, що 5 лютого п’ятеро людей у Харків постраждали після того, як росіяни вдарили по місту ракетами С-300. З артилерії та мінометів окупанти били і по трьох районах Харківщини, що межують із лінією зіткнення.

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