Чи зможе РФ вторгнутися до України з Придністров'я: відповідь аналітиків

Ситуація поки що пд контролем, запевняють експерти.

Угруповання російських військ, яке наразі зосереджене у невизнаному Придністров'ї, не становить військової загрози для України

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські офіційні особи заявили, що ймовірність наземного нападу Росії на Україну з території Придністров'я, проросійського сепаратистського регіону Молдови, є низькою після повідомлень про те, що влада Придністров'я може закликати або організувати "референдум" про приєднання до Росії 28 лютого", - зазначають експерти.

Аналітики ISW наголошують, що не помітили жодних ознак того, що обмежене російське угруповання сил у Придністров’ї може спробувати здійснити наземні операції, які могли б загрожувати Україні.

Там додали, що не вважають, що це угруповання сил здатне почати значущу наземну операцію проти України.

Нагадаємо:

Самопроголошена влада Придністров’я на 28 лютого готує "з’їзд депутатів усіх рівнів" – так званого парламенту Придністров’я, а також районних, міських, селищних та сільських рад, на якому готують звернення до російського диктатора Володимира Путіна.

Один із небагатьох представників придністровської опозиції Геннадій Чорба вважає, що з'їзд має озвучити "прохання прийняти Придністров'я до складу Російської Федерації, а 29 лютого Путін оголосить про це у своєму зверненні, і Федеральні збори у прискореному порядку ухвалять рішення задовольнити це прохання".

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