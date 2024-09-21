Чи зможе РФ запустити ракети Fath-360 без іранських пускових установок: аналіз Defense Express

Загалом для Росії не буде великою проблемою зробити власні пускові установки під надані іранцями ракети.

Іран поставив Росії свої ракети Fath-360 без пускових установок. Ймовірно, це було рішенням самих росіян з огляду на низьку надійність іранських установок.

Про це пише військово-аналітичний портал Defense Express.

Експерт наголошував, що загалом для Росії не буде великою проблемою зробити власні пускові установки під надані іранцями ракети. Однак в Ірані для запуску ракет Fath-360 використовуються переважно вантажівки місцевого виробництва, які є копіями китайських Dongfeng KC.

"Тому у Москві могли прийняти рішення щодо встановлення ракет Fath-360 на власне шасі, від, наприклад, "Урал" чи "КамАЗ". Тим паче, що самий пусковий механізм не відрізняється складністю", – кажуть аналітики.

Експерти Defense Express мають сумніви, що Іран навмисно підставив би Росію, не давши їй пускові установки.

"Бо за передання озброєння Тегеран отримує, як повідомляли у Пентагоні, ядерні, ракетні та інші військові технології", – наголошують аналітики.

Водночас, на думку експертів Reuters, може бути кілька причин, через які пускові установки не були відправлено.

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