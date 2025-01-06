Чи зможе Трамп домовитися з Путіним: Кремль виставив жорсткі умови для завершення війни

Кремль продовжує наполягати на власних умовах, і його агресивна позиція робить перспективу мирного врегулювання ще більш віддаленою.

Росія висуває власні жорсткі умови для можливих переговорів про завершення війни проти України, що може ускладнити пошук компромісів для команди новообраного президента США Дональда Трампа.

Про це пише Fox News.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не погодиться на пропозиції, які передбачають лише замороження вступу України до НАТО на 20 років. Водночас російський диктатор Володимир Путін раніше виключив можливість укладення перемир’я, стверджуючи, що це дасть Україні час для закріплення позицій і підготовки нових наступів.

Також Путін вкотре поставив під сумнів легітимність української влади, заявивши, що лише нові вибори можуть створити умови для переговорів. Однак навіть за таких обставин він не готовий поступатися позиціями.

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За даними Fox News, Кремль вимагає:

• визнання Росією окупованих територій, включно з Кримом;

• юридичних гарантій нейтрального статусу України без перспектив вступу до НАТО;

• зняття західних санкцій;

• припинення будь-якої підтримки України з боку Заходу.

Ці умови роблять переговори малоймовірними навіть за адміністрації Трампа, яка шукає швидких шляхів завершення конфлікту.

Путін також намагається демонструвати силу, викликаючи США на “високотехнологічну дуель” із випробуванням російських гіперзвукових ракет “Орєшнік”. За його словами, Росія готова до “технологічного експерименту”, щоб перевірити оборонні можливості обох сторін.

Ця заява, на думку експертів, спрямована на підкріплення позиції Кремля в потенційних переговорах, особливо з новою адміністрацією США.

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Автори Fox News наголошують, що навіть для досвідченого переговірника, як Дональд Трамп, досягти угоди з Путіним буде вкрай складно. Кремль продовжує наполягати на власних умовах, і його агресивна позиція робить перспективу мирного врегулювання ще більш віддаленою.

Попри це, експерти зазначають, що будь-які поступки на умовах Росії можуть мати серйозні наслідки для міжнародної безпеки та довіри до США як ключового союзника України.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що швидкого і легкого рішення в Україні не буде, незважаючи на слова 47-го президента США Дональда Трампа щодо завершення війни за 24 години.