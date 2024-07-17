Чи зможе Україна ефективно використовувати водночас літаки F-16, Gripen та Mirage: пояснення експерта

Літаки від західних партнерів будуть доповнювати один одного залежно від завдань.

Усі бойові літаки, які Україна отримає від своїх західних партнерів, виконуватимуть схожу функцію - скидання, відстріл або пуски засобів ураження, тобто авіаційних бомб або ракет. При цьому кожен літак може нести свій спектр озброєння.

Про це повідомив в інтерв’ю УНІАН військовий експерт Роман Світан.

“Наприклад, Gripen може підняти і запустити з повітря ту саму Taurus. Mirage може запустити Storm Shadow/Scalp. F-16 працює з крилатою ракетою JASSM і ракетами М-120 для дальніх ударів. Тобто, кожен із літаків виконуватиме завдання запуску того озброєння, яке нам передадуть разом із цими бортами. Вони будуть один одного доповнювати залежно від завдань”, - наголосив він.

При цьому експерт зазначив, що для авіації оптимально використовувати один певний тип літаків.

“Це найоптимальніший варіант для навчання льотного складу, інженерно-технічного, для підготовки техніки, обладнання аеродромів. Але нам потрібно близько 200 одиниць бортів. Поки що з усіх названих 200 одиниць може бути тільки F-16. Решта - не вийде. Ніде нам взяти 200 Gripen або Mirage”, - зауважив Роман Світан.

Однак, за його словами, у майбутньому українській авіації варто перейти виключно на F-16.

"Поки що нам не "світить" таких 200 літаків, тому можемо використовувати Gripen і Mirage. Але на майбутнє треба буде розраховувати на те, що оптимальний варіант - мати один тип літаків, а F-16 вважається оптимальним для виконання всіх завдань", - резюмував він.

Нагадаємо, після вступу Швеції до НАТО Україна поновила активні переговори щодо отримання винищувачів Saab JAS-39 Gripen.

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