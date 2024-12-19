Чи зможе Україна повернути Крим і Донбас: військовий експерт назвав умови та сценарій дій

Владислав Селезньов також навів приклад країни, яка змогла в межах двох визвольних військових операцій звільнити території, які кілька десятиріч поспіль перебували під окупацією.

Україна має удосконалювати військові навички особового складу та оборонну промисловість, щоби через певний час повернути Крим і Донбас.

Про це сказав військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі "Київ 24".

Тож Україна має орієнтуватися на досвід Азербайджану, що примножив власні військові потужності та через майже десятиліття зміг повернути раніше окуповані території. За таким сценарієм слід діяти і Україні.

"Фактор ресурсів є визначальним. Чи маємо ми зараз реальну змогу атакувати російські сили та засоби, наприклад, на півдні Херсонської області, щоби перейти 80 км і рушити далі, визволяючи наш Крим від ворожої присутності?.. На превеликий жаль, ні. Ми пам'ятаємо наш контрнаступ влітку 2023 року, з якими проблемами ми тоді стикнулися..." — сказав Селезньов.

Тому, на його думку, Україні варто орієнтуватися на досвід азербайджанських друзів та партнерів, які протягом багатьох років трансформували свою армію, посилювали оборонну промисловість для того, щоби в межах двох визвольних військових операцій звільнити території, які кілька десятиріч поспіль перебували під окупацією.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що Азербайджан може допомогти в мирних переговорах РФ та України. Про це заявляв президент Ільхам Алієв на міжнародному форумі в Італії.

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