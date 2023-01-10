Чи зможе Україна повернути окуповані території без танків та бронемашин союзників: що про це думають на Заході

У Європі є близько 2000 Leopard 2, які перебувають на озброєнні в 13 різних країнах, але без дозволу Берліна їх не можуть передати Україні.

Західні політики вважають, що Україна не зможе деокупувати значну частину території без посилення військової допомоги, яка включатиме передаванння танків та бронемашин.

Про це сказав неназваний західний посадовець, пише The Guardian.

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"Українцям не вдасться відвоювати значну частину території без змін у їхній оборонній позиції з минулого року. Співвідношення сил між росіянами та українцями занадто тонко збалансовані. Треба вийти з глухого кута, особливо якщо вони (українці - ред.) хочуть відвоювати територію і йти в наступ. Основні бойові танки та БТР (бронетранспортери - ред.) є частиною цієї суміші", - вважає він.

Автори інформаційного агентства нагадують, що у Європі є близько 2000 Leopard 2, які перебувають на озброєнні в 13 різних країнах, але оскільки вони спочатку були виготовлені в Німеччині, для реекспорту до України потрібен дозвіл Берліна.

Німеччина відмовляється постачати Україні танки

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України в Німеччині відкидали прохання України надати їй танки Leopard. На 10-й місяць війни німецький канцлер Олаф Шольц не виключив передавання ЗСУ танків Leopard. Втім, він наголосив, що Берлін не піде на такий крок самостійно, а лише із союзниками.

Нагадаємо, під час розмови з Джо Байденом канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна приєднається до Сполучених Штатів у постачанні Україні додаткової батареї ППО Patriot. Берлін також буде постачати бронетранспортери Marder.

Керівниця оборонного комітету Агнес Штрак-Ціммерманн заявила, що Бундестаг буде далі тиснути на Шольца, аби Берлін надав Україні танки Leopard.

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