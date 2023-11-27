Чи зможе Україна вступити до НАТО до завершення війни з РФ: Столтенберг зробив заяву

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що до завершення активних бойових дій в Україні її повноправний вступ до Альянсу неможливий. Попри це, НАТО продовжить підтримувати Україну у війні проти російської агресії.

Про це Столтенберг заявив під час пресконференції напередодні зустрічі міністрів МСЗ країн Альянсу в Брюсселі 27 листопада.

За словами генсека, союзники по НАТО узгодять рекомендації щодо реформ, які потрібно провести Україні для готовності до членства.

Також читайте Українські хакери зламали Департамент інфокомунікацій Міноборони Росії

"На нашій зустрічі ми погодимо рекомендації щодо пріоритетних реформ України в той час, як ми продовжуємо підтримувати Київ на шляху до членства", – сказав Столтенберг.

Він наголосив, що союзники погоджуються з тим, що у майбутньому Україна стане членом НАТО, та нагадав про допомогу, яку Альянс надає Києву.

Тим часом у ЗСУ заявили, що Росія рано чи пізно нападе на країни НАТО. Однією з перших держав, ймовірно, буде Литва.

Читайте також: