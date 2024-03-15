Чи зможе "ядерне ППО" США в Європі врятувати Україну від ймовірного удару РФ

Незважаючи на розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі, американська система протиракетної оборони Aegis Ashore в Польщі та Румунії здатна перехоплювати міжконтинентальні балістичні ракети з російської території ще на початковій стадії польоту.

У Європі від 2015 року розгорнута американська система протиракетної оборони вищого ешелону, а від 2022 року для протидії ядерним загрозам повноцінно працює два основні елементи протиракетної оборони США Aegis Ashore, які розміщені у Польщі та Румунії. Саме ці дві системи можуть зіграти ключову роль у перехопленні міжконтинентальних балістичних ядерних ракет РФ у разі їй ймовірного запуску по Україні.

Про це пише Defense Express.

Зазначається, що ці два об'єкти під назвою Aegis Ashore, нині перебувають у Румунії у Девеселу та в Польщі у Редзіково. За словами авторів, "польський" комплекс розташований за 500 км від кордону з Україною та за 1000 км від Києва, а "румунський" — за 380 км та 850 км відповідно. За наявною інформацією, номінальне покриття обох Aegis Ashore не лише перекривають Україну, а заходять далеко у межі РФ, перевищуючи офіційно оголошену дальність ракети SM-3 у 1200 км.

"Важливо те, що мова йде про перехоплення міжконтинентальних балістичних ракет, які під час польоту підіймаються вже у космос на висоти понад 1000 км – у рази вище за висоту орбіти МКС. Мова йде про такі ракети, як "Тополь", його модернізації "Ярс", Р-36М2 "Воєвода" чи модернізаціяї "Сармат" та інших", – йдеться у статті.

Зазначається, що у такому випадку будь-який пуск навіть однієї такої ракети, по-перше, майже одразу буде зафіксований, бо цим займається критично важливий елемент ядерного стримування. По-друге, таку ракету будуть намагатися максимально швидко збити. Бо, чим довше летять міжконтинентальні балістичні ракети, тим складніше стає їх збивати, коли починається процес розділення бойових частин та випуск хибних цілей.

"Саме тому Aegis Ashore насправді прикриває не Україну, а накриває частину позиційних районів російських міжконтинентальних балістичних ракет 7-ї, 14-ї, 28-ї та 54-ї ракетних дивізій озброєних "Ярсами". Тобто, збивати будь-яку запущену міжконтинентальну ракету з РФ будуть намагатися максимально швидко", – заявляють автори.

За їхніми словами, це зумовлює максимальну автоматизацію роботи Aegis Ashore з мінімальною участі людини, реакція якої недостатня, коли мова заходить про протиракетну оборону.

Водночас у РФ, окрім міжконтинентальних балістичних ракет, є тактична ядерна зброя, що розміщується на ОТРК "Искандер". Для їх перехоплення на такій дальності SM-3 буде безпорадним. Але задачу перехопити ці ракети у США та багатьох країнах НАТО покладено на комплекси Patriot, пише видання.

Нагадаємо, Росія перемістила тактичну ядерну зброю від своїх кордонів до сусідньої Білорусі, на кількасот кілометрів ближче до території НАТО. Таким чином Путін підтримує свої погрози Альянсу через подальшу підтримку України з боку партнерів. Однак тепер це брязкання зброєю не шокує ані Захід, ані Україну.

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