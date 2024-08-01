Чи зможуть F-16 забезпечити миттєву перевагу над російською авіацією: генерал США розчарував заявою

Водночас він зауважив, що винищувачі дозволять Києву краще використовувати американські боєприпаси.

Американські винищувачі F-16, надані Україні, не зможуть забезпечити миттєву перевагу в повітрі над російською протиповітряною обороною.

Таку думку висловив с тарший генерал ВПС США в Європі та Африці Джеймс Гекер, передає Air & Space Forces Magazine.

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Водночас він зауважив, що винищувачі дозволять Києву перейти до військово-повітряних сил західного типу та краще використовувати американські боєприпаси.

"F-16 не стануть золотою кулею, коли раптом у них з'являться, але тепер вони здобудуть перевагу в повітрі. Вони протистоять інтегрованим системам протиповітряної та протиракетної оборони... Це рухає їх на крок у правильному напрямку", - сказав він.

Автори видання нагадали, що Нідерланди та Данія зобов'язалися надати першими винищувачі. Плани обслуговування та озброєння цих літаків були менш ясними. 30 липня The Wall Street Journal повідомила , що Україна отримає:

Ракети "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM і AIM-9X Sidewinder,

Протирадіаційні ракети AGM-88 HARM,

Бомби великої дальності та малого діаметра JDAM.

"У них вони вже є. Вони їх просто скидають з Міг-29 і Су-24. Тепер у них буде можливість фактично висадити їх із літака, з якого вони були розроблені, що дасть їм більше можливостей змінювати цілі під час польоту тощо", - сказав Гекер, очевидно, маючи на увазі боєприпаси "повітря-поверхня", хоча він не уточнив, яку саме зброю Київ отримав.

Нагадаємо, Литва підтвердила, що Україна отримала першу партію сучасних винищувачів F-16 в межах оборонної допомоги з боку Заходу.

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