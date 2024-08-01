Чи зможуть F-16 забезпечити миттєву перевагу над російською авіацією: генерал США розчарував заявою

Водночас він зауважив, що винищувачі дозволять Києву краще використовувати американські боєприпаси.
Американські винищувачі F-16, надані Україні, не зможуть забезпечити миттєву перевагу в повітрі над російською протиповітряною обороною.
Таку думку висловив старший генерал ВПС США в Європі та Африці Джеймс Гекер, передає Air & Space Forces Magazine.
Водночас він зауважив, що винищувачі дозволять Києву перейти до військово-повітряних сил західного типу та краще використовувати американські боєприпаси.
"F-16 не стануть золотою кулею, коли раптом у них з'являться, але тепер вони здобудуть перевагу в повітрі. Вони протистоять інтегрованим системам протиповітряної та протиракетної оборони... Це рухає їх на крок у правильному напрямку", - сказав він.
Автори видання нагадали, що Нідерланди та Данія зобов'язалися надати першими винищувачі. Плани обслуговування та озброєння цих літаків були менш ясними. 30 липня The Wall Street Journal повідомила, що Україна отримає:
- Ракети "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM і AIM-9X Sidewinder,
- Протирадіаційні ракети AGM-88 HARM,
- Бомби великої дальності та малого діаметра JDAM.
"У них вони вже є. Вони їх просто скидають з Міг-29 і Су-24. Тепер у них буде можливість фактично висадити їх із літака, з якого вони були розроблені, що дасть їм більше можливостей змінювати цілі під час польоту тощо", - сказав Гекер, очевидно, маючи на увазі боєприпаси "повітря-поверхня", хоча він не уточнив, яку саме зброю Київ отримав.
Нагадаємо, Литва підтвердила, що Україна отримала першу партію сучасних винищувачів F-16 в межах оборонної допомоги з боку Заходу.