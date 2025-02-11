Чи зможуть отримати 1 млн грн добровольці, які приєдналися до війська до 25 років — Міноборони

Що відомо про виплату грошової винагороди.
Молоді добровольці, які приєдналися до війська ще до нових умов контракту, теж можуть отримати мільйон гривень.
Про це сказав речник Міноборони Дмитро Лазуткін.в ефірі "Ми - Україна".
"Виплата грошової винагороди у розмірі 1 мільйон гривень передбачена тим військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу, які приєдналися до війська у віці до 25 років ще до того, як нові умови контракту набули чинності", — повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.
Нагадаємо, в січні 2025 року в ОП повідомляли, що в Україні готують реформу залучення до армії хлопців віком від 18 до 24 років.
11 лютого, президент України Володимир Зеленський розкрив деякі деталі річного контракту із ЗСУ для молоді.
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