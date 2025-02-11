Чи зможуть отримати 1 млн грн добровольці, які приєдналися до війська до 25 років — Міноборони

Молоді добровольці, які приєдналися до війська ще до нових умов контракту, теж можуть отримати мільйон гривень.

Про це сказав речник Міноборони Дмитро Лазуткін.в ефірі "Ми - Україна".

"Виплата грошової винагороди у розмірі 1 мільйон гривень передбачена тим військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу, які приєдналися до війська у віці до 25 років ще до того, як нові умови контракту набули чинності", — повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

Нагадаємо, в січні 2025 року в ОП повідомляли, що в Україні готують реформу залучення до армії хлопців віком від 18 до 24 років.

11 лютого, президент України Володимир Зеленський розкрив деякі деталі річного контракту із ЗСУ для молоді.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.