Чи зможуть провести окупанти військовий парад в Криму: Плетенчук дав вичерпну відповідь

Російські окупанти більше не зможуть проводити військові паради Чорноморського флоту в тимчасово захопленому Криму. Загально, в армії РФ ситуація із флотом за останній час погіршилася.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

“Станом на зараз Російська Федерація паради проводить лише в пункті базування Новоросійську. Це єдина локація, де вони зараз знаходяться. Також вони “підводні паради” проводять. Застосовують зараз підводні човни в акваторії Чорного моря здебільшого. Впевнений, що парадів у Севастополі російського флоту ми, найімовірніше, більше не побачимо. Те, що вони роблять в інших морях, де в них нема відкритих конфліктів, мало впливає на нас”, - розповів Плетенчук.

Він також додав, що останнім часом ситуація з флотом в окупантів погіршилася.

Нагадаємо, що Росія вперше вивела в море одразу три підводних човни, які є носіями крилатих ракет.

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