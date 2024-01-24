Чи зможуть росіяни отримати українське громадянство: цікаві моменти нового законопроєкту

22 січня 2024 року президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про множинне громадянство. Суспільство цікавить питання, як він врегульовує ситуації, коли РФ силою примушує людей брати російські паспорти на окупованих територіях, та яка головна мета цього законопроєкту.

Про все це розповіла в інтервʼю виданню “Бабель” голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.

“Це питання вже врегульоване законом про захист населення на окупованих територіях. Там чітко прописано, що Україна не визнає насильницьку видачу паспорта Росії. Тож підстав для втрати українського громадянства в цьому випадку немає”, — зазначила вона.

Якщо ми говоримо про людей, які взяли російський паспорт, обіймали відповідальні посади на окупованих територіях, були колаборантами, — це вже питання правоохоронних органів, наголосила Науменко.

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Законопроєкт дозволяє чинним військовослужбовцям — громадянам Росії отримувати громадянство з простроченими документами, адже вони не можуть їх відновити. Тому цікаво, чи стосуватиметься ця норма інших громадян Росії.

“Якщо вони виїхали з політичних мотивів до 24 лютого 2022 року, то мали достатньо часу, аби звернутися до міграційної служби й врегулювати свої питання: оформити статус біженця або якщо мали українське коріння — за іншою процедурою”, — каже голова Державної міграційної служби.

“Але у нас були такі люди, які отримали у 2012 році громадянство України, проте не спромоглися вийти з російського громадянства. Тому українське вони втратили”, — додала вона.

За її словами, цим проєктом хочуть допомогти насамперед найбільш вразливим категоріям: “З нашої точки зору, це військовослужбовці, які воюють за Україну або поклали за неї життя. Їхні родини теж мають всі права, щоб отримати громадянство України”.

Нагадаємо, згідно з новим законопроєктом про множинне громадянство, громадяни країн ЄС та “Великої сімки” зможуть спрощено отримати громадянство України без відмови від свого попереднього. Пізніше перелік таких країн може розширитися.

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